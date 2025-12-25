Àå¤ò½Ð¤·¤ªÃãÌÜ¤Ë?ÈþÍÆÁ´¤Ö¤ê?¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤Î?ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê?ÉÔºÎÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë½é¤ÎÈþÍÆËÜ¡ÖÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡×(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ëÂçÂô¤Ï¡ÖÀË¤·¤¯¤âºÎÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àå¤ò½Ð¤¹¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£?Ë×¥·¥ç¥Ã¥È?¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥Ð¥­¥Ð¥­¤À¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤µ¡¼¤ó¡ª±ü¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤À¤è¡¼¡¼¡ª¡ª