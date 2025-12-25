前橋市の神社では、新年に向けて初詣の準備が進められています。 正月三が日で約５万人の参拝客が訪れる前橋市元総社町の総社神社です。２５日は氏子の代表者約２０人が拝殿などを掃除し、供え物を載せる台や奉納旗を整えました。また、しめ縄を編み直してご神木や神楽殿などを飾ったほか、去年の願掛け絵馬を丁寧に取り外し新年を迎える準備を進めていました。 境内にはタテ２メートル、ヨコ３．６メートルの来年の