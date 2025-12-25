自衛隊の基地など安全保障上の重要施設周辺で外国人や外国法人による土地・建物の取得が群馬を含む３７都道府県で確認されたことが内閣府のまとめで分かりました。 この調査は、土地利用規制法に基づき自衛隊基地や原子力発電所などの重要施設周辺の取得状況を調べたものです。その結果、昨年度は全国３７都道府県のあわせて３４９８件が確認され、国別では中国が最多の１６７４件とおよそ半数を占めました。内閣府によりますと、