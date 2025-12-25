来年の干支は「午」です。午年に設立された県内の法人は３５６１社で、最も古いのは１９１８年の３社であることがわかりました。 東京商工リサーチ前橋支店によりますと、午年に全国で設立された法人は十二支で最も少ない２７万１１１０社で、全法人およそ３８０万社の７％にとどまります。群馬県内では３５６１社となり、構成比は７．６％で、十二支では５番目に少ない企業数です。 設立された年は１９９０年が１０４７社