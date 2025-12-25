日本銀行前橋支店 先月の県内の景気について日本銀行前橋支店は、「緩やかに回復している」として１０カ月連続で判断を据え置きました。 日銀前橋支店は、先月の県内の景気判断を１０カ月連続で据え置き、個人消費・住宅投資・公共投資設備投資・生産・雇用所得のすべての項目でそれぞれ判断を据え置きました。このうち、個人消費は物価高の影響やコメの高騰が続きながらもスーパーの客足が回復傾向にあり１０