バスケットゴール 全国高校バスケットボール選手権ウインターカップ男子の桐生第一は２６日、北海道の駒大苫小牧と対戦しました。 試合は壮絶な点の取り合いとなりました。第３クオーターを終え５４対７３。１９点を追う桐一は、チーム最多の２４点をあげたゲームキャプテンの野口奏選手やスリーポイント６本を全て成功させた２年生の坂下源心選手らの活躍で怒涛の追い上