冬型の気圧配置が強まる影響で県内では２６日、北部の山沿いを中心に大雪になるところがある見込みで交通障害などに注意が必要です。 前橋地方気象台によりますと日本付近は、２６日にかけて強い冬型の気圧配置となり上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。県内ではこの影響で２６日の昼前から夜のはじめごろにかけて北部の山沿いで大雪になるところがあり、南部の平地でも積雪になるところがあ