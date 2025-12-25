福岡県警柳川署は25日、柳川市の住民宅固定電話に24日午後2時25分ごろ、NTTドコモカスタマーセンターをかたり「携帯料金の支払いが未納となっている。身分確認をしたい」などと個人情報を聞き出す偽電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。その他にもソフトバンクをかたる偽電話も発生しているという。同署は「犯人は電話会社、警察官、公務員、弁護士、金融機関などになりすまして大切な財産を狙っています。不審