本鮪中落ち、はまぐり、近江牛！ 年末年始を彩る豪華ネタがはま寿司に勢揃い株式会社はま寿司が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」にて、2025年12月23日（火）より「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」が開催されます。「とろびんちょう（塩ごま油）」が税込110円とお手頃価格で提供されるほか、「はまぐり」や「本鮪（ほんまぐろ）中落ちつつみ」（各税込176円）など旬の味覚が登場。さらに至福の一貫シリーズとして