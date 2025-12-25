雲仙市の子どもたちが放課後を過ごす拠点施設で、クリスマスイベントが行われました。 放課後の子どもの拠り所、雲仙市千々石町の「メットライフ財団支援 らたん」で、24日に行われたクリスマスイベント。 小学校低学年の11人が参加し、スノードームを制作しました。 その後、サンタクロースに扮した職員からクリスマスプレゼントが贈られました。 （児童） 「うれしい。歌を歌ったのも楽しかっ