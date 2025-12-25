写真左から、ＤＦ杉田隼、ＭＦ宇田光史朗来季Ｊ２の横浜ＦＣは２５日、松本に育成型期限付き移籍中だったＤＦ杉田隼（２１）が復帰すると発表した。今季はリーグ戦２６試合に出場した。また、来季Ｊ３に参入するレイラック滋賀に育成型期限付き移籍していたＭＦ宇田光史朗（２１）も復帰する。