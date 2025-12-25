川崎フロンターレ・エンブレムＪ１川崎は２５日、栃木ＳＣに育成型期限付き移籍していたＭＦ五十嵐太陽（２２）が同クラブに完全移籍すると発表した。クラブを通じ、「成長した姿をフロンターレのユニフォームを着て、等々力のピッチで見せることができず悔しい。川崎フロンターレに関わるすべての皆さんに感謝する」などとコメントした。相模原市出身で、川崎の育成組織から２０２２年にトップ昇格。２３、２４年は山口に所属