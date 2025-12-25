25日夕方、神奈川県の東名高速で車5台が絡む玉突き事故があり、4人がケガをしました。警察によりますと、25日午後5時40分ごろ、東名高速の下り線、横浜青葉インターチェンジ付近で目撃者から「乗用車やトラックなど4、5台の玉突き事故」と110番通報がありました。現場は片側3車線で、中央の車線を走っていたトラックが渋滞で停車していた前方のトラックに追突し、そのはずみで周囲にいた大型トラックや乗用車2台が次々と衝突したと