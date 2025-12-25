MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。12月22日（月）の放送では、メンバー全員が勢ぞろい。ここでは、海外公演「THE MARCHING OF AG! TOUR」のオーストラリア公演の模様を振り返っていきました。（左から）KANON、MIZYU、RIN、SUZU