女優の酒井若菜(45）が25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、19歳の時に発症した疾患との付き合い方を明かした。酒井はこれまでに、19歳の時に自己免疫疾患で指定難病のシェーグレン症候群と橋本病を発症、さらに32歳の時に関節リウマチを発症したと明かしている。酒井は24日に配信された自身の病気についてのインタビュー記事を引用し「情報を知ることは大事なことだと思ってます」とした。さらに「ただ。私個人的