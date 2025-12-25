２５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて０・ドル高の１ドル＝１５５円９０銭〜１５６円１０銭で大方の取引を終えた。日本銀行の植田和男総裁は２５日に講演を行ったが、具体的な追加利上げのペースなどには言及しなかった。講演内容が取引材料にはならず、積極的な取引が控えられた。対ユーロでは、０８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円７８〜８２銭で大方の取引を終えた。