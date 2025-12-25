12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権。新潟県代表の帝京長岡が目指すのは全国の頂点です。ことし、チームの結束を強めるための秘策がありました。 帝京長岡11度目の全国切符 11月の県大会決勝。（実況）「もう一度、水澤から……中央16番の杉本！」「中のブロックは3人……樋口ー！帝京長岡追加点！20番の樋口汐音！」 帝京長岡は、持ち味の華麗なパスワークから作り出すサイド攻撃を武器