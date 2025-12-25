被爆2世・3世の健康診断の拡充や医療費の補助制度の導入などを目指す市民団体が岡山県に要望を行いました。 【写真を見る】「被爆2世・3世の会」が県に要望健康診断の拡充や医療費の補助制度の導入など「もっと心を傾けてほしいなと」【岡山】 岡山「被爆2世・3世の会」の代表などが県の担当者に要望書を提出しました。 会では、被爆2世の健康診断の項目に、現在の多発性骨髄腫以外にがんを追加することや、被爆3世も健康診断