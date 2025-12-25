（台北中央社）19日に台北市内で発生した無差別襲撃事件で、現場の一つとなった台北駅M7出口付近に25日、追悼用のボードが設置された。事件で身をていして容疑者を制止し、犠牲になった余家昶（よかちょう）さんを悼み、感謝を伝える。事件では張文容疑者が発煙弾を投げたり、刃物で通行人らを切りつけたりし、余さんを含む3人が死亡、11人が負傷した。余さんは当時、台北駅M7出口付近におり、張容疑者の犯行を目撃。危険を顧みず