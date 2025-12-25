12月25日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― アルピコホールディングス [東証Ｓ]決算月【3月】12/25発表 毎年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、保有株数1000株未満でデリシア・アルピコホテルズ共通優待券2000円分、1000株以上保有で同優待券5000円分と鉄道上高