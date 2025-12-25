バスケットボールの全国高校選手権＝ウインターカップは25日、男子の2回戦が行われました。 24日に100点ゲームで快勝した県代表の「瓊浦」は、京都代表の「東山」と対戦し、58-70で敗れました。 惜しくも2回戦敗退です。