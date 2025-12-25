12月24日、女優の真木よう子が、弟と運営しているYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新。第2子を無事、出産したことを報告した。この日は『【出産報告】母子共に健康です。』というタイトルで動画をアップ。弟の仁さんと動画に登場した真木は、ヘアバンドをしてすっぴん風の様子でソファに座り、リラックスした様子で「生まれました!」と語った。「真木さんは、2025年7月に第2子の妊娠を発表し『いまもう胎動を感じるくらいの