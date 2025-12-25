大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は24日（水）、2週にわたるホームゲームへの無料招待を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 無料招待が行われるのは、2026年1月10日（土）と11日（日）にひたちなか市総合運動公園総合体育館で開催されるSVリーグ女子第12節のヴィクトリーナ姫路戦と、1月17日（土）と18日（日）に日立市池の川さくらアリーナ