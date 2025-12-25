有馬記念（28日、中山）の公開枠順抽選会が25日に行われた。1枠1番は3歳エキサイトバイオ。重賞初制覇を果たしたラジオNIKKEI賞と同じ枠番で、競馬はしやすいか。同じく3歳のミュージアムマイルも2枠4番といいところを引いた。ロスなく運んで距離延長を克服したい。昨年覇者レガレイラは3枠5番。昨年と同じく内々を回れれば連覇の可能性も。注目は3枠6番メイショウタバルと6枠11番ミステリーウェイのハナ争い。内に入っ