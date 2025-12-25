ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¯³¦¤ÎÆ°¤­¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë?Ç¯¼ý¤ÎÊÉ?¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±ÊÅÄÄ®¤«¤¤¤ï¤¤¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë°Ý¿·¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡£Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤µ¤ó¤Ï