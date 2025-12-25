落語家の立川志らく（62）がテレビのコメンテイターとして歯に衣（きぬ）着せぬ発言を繰り広げる度にネットで賛否両論の反響を呼んでいる。だが、「全身落語家」を標榜する男の原点は「笑い」にある。最新刊となる著書「現代お笑い論」（新潮新書）を世に出した志らくが「よろず～ニュース」の取材に対し、テレビのご意見番的な存在となった現在の立ち位置を俯瞰（ふかん）しながら、思想を超えた芸人としての