クリスマスの25日、東京都内の施設で外国人の家族連れが夢中になっていたのは、トナカイに変身した「アルパカ」です。アルパカの“もふもふ”に癒やされていました。そしてクリスマスが過ぎれば、いよいよ最大9連休の年末年始に突入。街の人からは「宮古島に行きます、旅行です」「おばあちゃんの家に帰ります」「特に予定なくて、ふるさと納税のフグを家で食べようと思います。もし安かったら本当は旅館とか行きたいですよね」と