今年も残すところ、あとわずかですね。新しい年を迎える準備が進んでいます。 「笑顔から始まる一年に」門松づくりが最盛期 青々とした竹に、松やナンテンといった縁起物を飾り付けた「門松」。上市町の立山農園では、門松づくりが最盛期を迎えています。◆立山農園 仲江泰輝さん（Q.どういったところ気にして整えているんですか）「全体的なバランスですね。見た目の良さ」 この竹の切り口、笑っているように見えませんか。