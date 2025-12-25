黒部市の上坂展弘副市長があすにも副市長の辞表を提出するとみられることがKNBの取材で分かりました。来年4月に行われる黒部市長選挙に立候補するためとみられます。黒部市長選には現職の武隈義一市長も立候補をすでに表明していて、選挙戦になる見通しです。 黒部市の上坂展弘副市長は黒部市生まれの64歳、県の富山土木センター所長や土木部次長などを歴任し、2020年から黒部市の副市長を務めていて現在2期目です。KNBが