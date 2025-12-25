サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が２５日、自身が考案した４人制サッカーのＵ−１０（１０歳以下）、Ｕ−１２（１２歳以下）それぞれの全国大会「４ｖ４ＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２５ＲＥＳＰＥＣＴＹＯＵ，ａｕ」の決勝戦後に行われたスペシャルマッチで各カテゴリーの優勝者と対戦。「レジェンドチーム」の一員として、“手加減なし”で迎え撃った。Ｕ−１０大会を制した「ｍｏｒｏｃｈａｎ．ｓＵ」、Ｕ−１２