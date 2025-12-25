新潟市中央区のマンションで火災がありました。警察や消防によりますと、午後6時8分ごろ、「マンションの10階で布団が燃えている」などと住民から通報がありました。消防車14台などが出て、消火にあたりました。警察によると、火元とは別の10階の部屋に住む女性1人がのどの痛みを訴え、搬送されているということです。午後8時過ぎに火災は「鎮圧」されたということです。情報更新：午後9時5分