ロックバンド [Alexandros]（アレキサンドロス） の川上洋平さんが、2ndエッセイ「次幕(じまく)」発売記念イベントを行いました。 【写真を見る】【 [Alexandros] 川上洋平】自宅のリフォームで“悪徳業者に捕まってしまって…残りの20%を完成させたい”出版にあたり川上さんは“とってもすっきりした気持ちです。ここまでさらけ出したのは初めてかなというぐらいの気持ちです”と感想を語りました。撮影は中国の成都で9月に