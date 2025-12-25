日本ハムから巨人にＦＡで加入した松本剛外野手が、ソフトバンクから日本ハムに復帰することを決断した有原との対戦を心待ちにした。「勝手にソフトバンクに残るか、メジャーに行くのか、どっちかなのかなと思っていたところでファイターズに決まった」と驚いた様子で振り返った。有原は１学年上の先輩で同じ誕生日。食事もともにする仲で、日本ハム時代にかわいがってもらっていたという。「お互いに同じタイミングで新しいチ