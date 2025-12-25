ミラノ・コルティナパラリンピックの日本代表に内定し、記者会見するノルディックスキー距離男子立位の川除大輝＝25日、東京都港区日本障害者スキー連盟は25日、来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのスキー、スノーボードの日本代表内定選手の記者会見を東京都内で開き、ノルディックスキー距離男子立位で2大会連続金メダルを狙う川除大輝は「応援されている選手である以上（どれだけ）頑張っているかは関係ない。結