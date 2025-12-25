政府の物価高対策で、来年1月から3月に使用する電気とガスの料金が値下がりします。一般的な家庭では1000円以上も安くなるということです。■“おうちイルミ”電気代は月10万円25日はクリスマス本番。サンタに、トナカイ。冬の夜にともる、無数のまばゆい光。東京・八王子市の住宅街の一角。家主が40年ほど前から趣味で始めた“おうちイルミネーション”。ただ気になってしまうのが、電気代です。家主の川村さんに聞くと…。川村さ