女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAが25日、神奈川・横浜で初めて声優を務めたアニメ映画「迷宮のしおり」（監督河森正治、来年元日公開）のイベントを行った。映画は横浜が舞台。スマートフォンの世界に閉じ込められた女子高生・前澤栞と、栞と入れ替わって現実世界に現れたSHIORI＠REVOLUTIONの二役を務めた。声優初挑戦ながら、二役を任されたことについて「簡単じゃなかったですね。河森監督がサポートしてく