2025年大阪杯（G1）などに優勝したベラジオオペラ（牡5・栗東・上村洋行厩舎）が、12月24日付けで競走馬登録を抹消したことが発表された。今後は、北海道勇払郡安平町の社台スタリオンステーションで種牡馬となる予定だ。ベラジオオペラは、父ロードカナロア、母エアルーティーンという血統背景を持ち、2020年4月7日生まれ。馬主はベラジオレーシングです。競走成績はJRA通算13戦6勝で、獲得賞金は9億4473万4000円（付加賞含む