岩手競馬所属の山本聡哉騎手（水沢・佐藤浩一厩舎所属）が、12月23日に行われた水沢競馬第9回開催3日目第12R「スイートアリッサアム賞」（B1・B2混合・ダ1400m）でショウナンナスカに騎乗し勝利を挙げ、岩手競馬所属騎手の年間最多勝利数となる217勝を達成した。これまでの最多記録を更新する快挙となった岩手競馬所属騎手の年間勝利数記録は、2005年に小林俊彦元騎手（現・調教師）が記録した215勝が長らく最多となっていたが