東京シティ競馬（TCK）所属の米田英世調教師が、12月24日に行われた大井競馬第3Rで管理馬リアンリーヴァ（牡2）が勝利し、地方競馬通算500勝を達成した。米田調教師は2008年6月に調教師免許を取得。同年12月に初出走を果たし、翌2009年3月に初勝利を挙げた。以降、着実に勝ち星を積み重ね、今回の達成時点で通算成績は4490戦500勝、2着454回となっている。