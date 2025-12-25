Prime Videoで独占配信中のお笑い即興サバイバル・バトル「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」で番組サポーターを務める林瑠奈(乃木坂46)。HOMINISでは、2年連続で番組サポーターを務める林にインタビューを実施し、番組の魅力はもちろん、彼女にとっての「ゴールデンコンビ」についても伺った。今回はそちらで載せきれなかった未公開ショットをご紹介する。「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」についての