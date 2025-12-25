北九州市で、新年用の春の七草の出荷がピークを迎えています。 北九州市小倉南区のJA北九の出荷場で25日、およそ30人のスタッフがパックに詰めていたのは、セリやナズナなど合馬地区で収穫された「合馬七草」です。春の七草は1月7日に食べる七草がゆに使われます。正月料理で疲れた胃腸を休めるとともに1年の無病息災を願うとされています。JA北九によりますと、ことしは日中の気温が高い日が多く、朝晩の寒暖差で生育が