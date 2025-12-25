JR九州は、再開発が進む九州大学箱崎キャンパスの跡地に新しい駅を設置します。ことし4月から募集していた駅の名称が「JR貝塚駅」に決まりました。 ■JR九州・古宮洋二社長「JR貝塚駅ということでござい ます。地元の方からすると分かりやすく親しみやすい名称かなということで。」JR鹿児島線にできる新しい駅は、福岡市東区の箱崎駅から1.7キロ、千早駅から2.3キロの地点で2027年の開業を目指しています。 JR九州によります