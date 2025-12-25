俳優の妻夫木聡（45）が25日、自身のインスタグラムを更新し、今年のクリスマスはローストチキンを作ったことを報告した。妻夫木は毎年のように手作りクリスマス・ディナーを披露している。今年はセピア色のモノクロ写真を投稿し「Marry Christmas!!」と投稿。さらにハッシュタグを付けて「#今年はローストチキン#やはりソミュール液は大事#スタッフィングにはコーンブレッドが最高です」と説明した。フォロワーから