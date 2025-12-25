モデルでタレントのアンミカ（53）が25日、自身のインスタグラムを更新。自身の“名言”を体現するショットを披露した。アンミカは「ホワイトクリスマス真っ白コーデで、真っ白なクリスマスツリー前で」とつづり、上から下まで白のコーデに身を包み、白いクリスマスツリーの前に立つ写真を投稿。アンミカは21年に出演したバラエティ番組で「白って200色あんねん」と発言し、大きな話題になったが、その言葉通りのコーデを