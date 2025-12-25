2027年に行われる県議会議員選挙での定数削減について、県議会各会派の代表者会議がきょう開かれました。武田慎一議長は高岡市選挙区と下新川郡選挙区で定数を1ずつ減らして全体で38とする案を示しました。県議会の各会派代表者会議は、冒頭以外は非公開で行われました。武田議長によりますと、定数を現行の40から2減らして38とする案を示したということです。具体的には定数7の高岡市選挙区と定数2の下新川郡選挙区を1ずつ減らす