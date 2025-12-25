上質な日常を大切にする大人世代に向けて、Tabioから特別なニュースが届きました。メンズソックスブランド「Tabio MEN」のアンバサダーを務める俳優・窪塚洋介氏がプロデュースした、プレミアムソックスセットが数量限定で登場します。素材選びから染色、履き心地まで徹底的にこだわった3足は、まさに“身にまとう贅沢”。特別な桐箱と風呂敷包みで届けられる、ギフトにもふさわしい逸品です♡ 窪塚洋介氏