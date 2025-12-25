ソフトバンクの永井編成育成本部長は25日、日本ハムに入団する有原航平投手から前日に断りの連絡があったことを明かした。2日に公示された保留者名簿から外れて自由契約となった後も契約延長を目指し交渉を続けてきたが「残念ながら昨日お断りの連絡がありました」。また、この日で年内の契約更改が終了。周東と松本裕は日程上の都合のため来年1月に持ち越しとなった。