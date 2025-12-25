赤字が続く高岡市民病院のあり方を検討してきた有識者の会議が今後に向けた提言を、市に提出しました。高岡市の出町市長は、KNBの取材に対し市内の公的病院同士が連携して機能を分担していく体制を築く考えを示しました。高岡市民病院のあり方をめぐって高岡市の医師会や福祉団体、PTAなどによる検討会議は1年にわたって議論してきた提案書を、出町市長にきょう渡しました。提案では、市の財政負担を含めた高岡市民病院の現状を市