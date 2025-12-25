日中関係の緊張が続く中、中国政府が国内の旅行会社に対し、日本への旅行者を6割にまで減少させるよう指示していたことがわかりました。■中国人観光客が減少年の瀬の東京・浅草。そのにぎわいはいつもの光景ですが、例年とは少し違うところも。「中国人が前来たときは多かったけど、減ったかなって」「きょう歩いた感じはヨーロッパ系が多かった」「中国語はちょっと聞こえなくなったかなって感じはします」訪れるとわかる、中国