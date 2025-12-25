元プロレスラーでタレントの北斗晶が２４日、ブログを更新。カナダ在住の動画クリエーターの長男・健之介さんとプロレスラーの凛夫妻が初孫となる長女・寿々ちゃん（２）を連れて帰国しており、一緒にクリスマスディナーを楽しんだことを報告した。「我が家のクリスマスは毎年チーズフォンデュです。すーちゃんがいるので、すーちゃんの好きな物をたくさん乗せました」とホットプレートの上に、海老やベビーコーン、団子、ブ